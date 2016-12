pub

O IADE esteve representado no Art & Fashion Forum Festival, um prestigiado evento na Polónia com curadoria do SHOWstudio. Jolie Su, aluna do curso de Branding e Design de Moda da instituição, foi a grande vencedora do desafio proposto nesta décima edição – que consistia no mote "Different=Irreplaceable" –, tendo criado uma linha de joalharia minimalista e simples que celebra a individualidade de cada pessoa, e cuja função é a de modificar a roupa que de outra maneira seria igual para toda a gente que a compra.

Os objetos artísticos foram resultado de um workshop de duas semanas orientado por Anna Orska, uma artista de joalharia que cria projetos expressivos, controversos e com caráter. O Art & Fashion Forum Festival, que este ano realizou-se no Stary Browar, foi fundado por Grazyna Kulczyk, uma filantropa e prestigiada colecionadora de arte, e ainda membro do comité de aquisições do Tate Modern (Londres) e do Fundo das Mulheres Modernas no Museu de Arte Contemporânea em Nova Iorque