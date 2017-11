A primeira mostra dedicada ao trabalho do designer Thierry Mugler já está agendada para 2019. Créatures Haute Couture vai estar em exposição no Musée des Beaux-Arts (MBAM) em Montreal, no Canadá, e promete ser uma retrospetiva de todo o percurso do criador que mudou a moda com as suas silhuetas e a sua capacidade de antecipar o futuro.

Estarão expostos 130 looks desde 1973 até 2001, assim como uma variedade dos seus perfumes de culto, fotografias raras, esboços e muitas das colaborações que Mugler fez com o mundo da música e do cinema. As peças do criador, que sempre misturaram realidade com fantasia, prometem aproximar o público do seu universo. "Metamorfoses, super-heroínas e ciborgues são a norma para Mugler, que desde cedo abordou as revoluções transumanistas que viriam. As suas criaturas elegantes, as femmes fatales, vivem num universo sedutor e glamoroso muito próximo do que é real", explica Nathalie Bondil, diretora do MBAM.

O designer francês abriu a sua marca no final dos anos 70 e ficou conhecido pelas suas silhuetas rígidas e estruturadas com cinturas definidas, que eram muitas vezes inspiradas em insetos ou nas personagens saídas da estética do film noir. Criou guarda-roupas para artistas como Beyoncé e George Michael, lançou um livro de fotografia intitulado Thierry Mugler, Photographe e é o autor do famoso vestido preto que Demi Moore usou no filme Proposta Indecente. Em 2010 a direção criativa da marca foi entregue ao designer Nicola Formichetti, que entretanto foi substituído por David Koma.

Créatures Haute Couture promete ser uma das mais importantes retrospetivas de moda dos próximos tempos, mas teremos de esperar até fevereiro de 2019 para a abertura ao público.