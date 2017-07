Numa passerelle pintada quase exclusivamente em tons pastel, Sara Sampaio foi uma das musas a desfilar as propostas couture de Zuhair Murad para o próximo outono/inverno. Inspirado pelas icónicas ilustrações da americana Charles Dana Gibson (1867-1944), que fez nascer as Gibson Girls dos loucos anos 20, Murad trouxe parte do conceito artístico desta década à nova coleção. Além de serem a primeira personalização do ideal de beleza feminina nos Estados Unidos, foram também evocação da independência e emancipação femininas.





Os vestidos – quase sempre protagonistas nas coleções de Murad – surgem em materiais como o chiffon, a seda ou com detalhadas aplicações com flores em metal.