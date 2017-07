Por Máxima, 06.07.2017

Um desfile que refletiu sobre o significado da beleza moderna, entre a sua leveza e as suas contradições. Os vestidos que contam a história da Valentino estiveram lá, mas houve mais para descobrir do universo criativo da maison e do seu diretor. Voltámos a ver capas, tecidos trabalhados e looks de dia, das calças pretas básicas a golas altas.