Médaille Grand Vermeil de la Ville, a maior e mais importante distinção da capital francesa.Para o próximo Outono, a Alta-Costura da Chanel recupera o tweed, as pérolas e a camélia, principais símbolos da casa francesa, assim como os chapéus (cortesia da Maison Michèle e dos artesãos que colaboram com a casa nas suas mais importantes coleções) e as silhuetas clássicas, reinventadas agora com alguma experimentação nas formas e volumes. Vestidos e saias-lápis coordenaram-se com o tradicional casaco de botões (que também ganhou forma em tweed, claro) e botas pretas em verniz, que surgiram em versões mais curtas ou com todo o sex appeal, a subirem pela perna até se deixarem esconder pelas bainhas das saias.Veja todas as imagens e o vídeo do desfile, aqui.