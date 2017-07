Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst e Natalie Portman sentaram-se na primeira fila para assistir a uma volta ao mundo segundo a Dior, entre referências à sua história e uma coleção que refletiu as muitas facetas da mulher que associamos à marca. Voltámos a ver os símbolos do tarot e do zodíaco e vimos como a tecnologia pode transformar tecidos do guarda-roupa dos homens em peças híperfemininas, como saias plissadas, blusas, jumpsuits e outras mais masculinas, comos casacos de aviador e fedoras com a assinatura de Stephen Jones.