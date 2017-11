Com a ilha de Ibiza como cenário principal, Alicia Vikander é a estrela da campanha da nova coleção da Louis Vuitton. As imagens da nova campanha refletem uma procura de liberdade e um espírito aventureiro.

A campanha conta ainda com as novas carteiras Twist – o novo clássico desenhado por Nicolas Ghesquière – e Capucines que incorporam o irrefutável savoir-faire da marca. As imagens foram fotografadas por Patrick Demarchelier.