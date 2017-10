A primeira plataforma portuguesa a aderir ao conceito ‘See Now Buy Now’ anunciou uma quarta campanha de pré-venda, que dará aos seus clientes a oportunidade de adquirir peças exclusivas que desfilam este fim de semana no Portugal Fashion.





Katty Xiomara, Nobrand, David Catalán, Dkode e Carla Pontes são as marcas que terão as suas coleções de primavera/verão 2018 disponíveis para pré-venda logo depois dos desfiles. A oportunidade estende-se até dia 31 de outubro e os preços vão dos 80 aos 760 euros. Quem optar por este método de pré-venda receberá as peças em casa três meses antes de estarem disponíveis em loja.