pub

Inspirada na misteriosa história do Lover’s Eyes, Alexandra Moura explora na sua nova coleção o universo desta joia Vitoriana, materializando-a numa abordagem inovadora. Esta particular joalharia é reinterpretada e trazida até nós sob a forma de bordados delicados sobre tule, onde os detalhes subtis e românticos são combinados com um lado mais high-tech, mas mantendo a essência das pregadeiras antigas pintadas à mão.





Formas volumosas e marcantes e, por vezes oversized, conjugam-se com laços e folhos para criar statement looks com apontamentos fortes e icónicos. Looks confortáveis e urbanos combinam malhas com texturas sofisticadas, tules e brocados, dando a esta coleção a ponte perfeita entre o clássico e o contemporâneo. Esta coleção celebra homens e mulheres irreverentes, urbanos e confiantes que apreciam looks únicos.



Dos tons claros do azul denim e das diferentes tonalidades de preto, que é um musthave em cada coleção, emergem o vibrante verde esmeralda e o lavanda a par de um padrão jacquard com motivos florais. Ao longo da coleção, são percetíveis pedaços de denim danificados e desfiados, evidenciando os destroços de um passado desconhecido.