Este passado histórico é apresentado como uma importante influência que garantiu uma identidade própria, mutuamente cá e lá, ontem e hoje.





As peças desta coleção revelam detalhes subtis, do traje étnico ao romantismo europeu da época. Têxteis e padrões timorenses e indonésios servem de motivos para as malhas jacquard com efeito de cerzido, sugerindo resquícios do que ficou e que, aliadas à paleta de cores mais terrestres castanhos e ocres e falsos pretos e azuis, se distanciam de uma imagem etnográfica.





Em associação com motivos florais, foram usados materiais como o veludo, fazenda de lã, felpa e gabardine. Todos eles dão continuidade ao jogo de manipulações de tecido repuxados e nós , criando uma silhueta mais híbrida, simulando novos panejamentos e jogos de peças, para um Homem simultaneamente sensorial, cosmopolita e contemporâneo.