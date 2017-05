pub

A it girl britânica Alexa Chung está prestes a lançar uma marca em nome próprio. A grande novidade confirma-se agora com a divulgação de um vídeo elegante e inspirador, através do qual é possível ver pela primeira vez o logotipo da marca.





"Depois de várias temporadas de colaborações com algumas das minhas marcas favoritas, decidi que esta era a altura ideal para me lançar sozinha, criando a minha própria linha de roupa. Tenho a sorte de ter conseguido encontrar uma equipa maravilhosa, ligada aos vários departamentos da indústria da moda, que me ajudaram a transformar a minha visão em algo físico, permitindo que este sonho de há muito se tornasse realidade", revelou Alexa Chung.