Alessandro Michelle, Stella McCartney e Christopher Kane são alguns dos criadores de moda que este ano se juntaram à Fundação Kering, do grupo de moda com o mesmo nome, para participar numa nova campanha que pretende combater a violência contra raparigas e mulheres. White Ribbon for Women centra-se no movimento digital #ICouldHaveBeen e pede a várias personalidades influentes que se coloquem no lugar de uma mulher que é vítima de violência e discriminação.

No site ICouldHaveBeen.org, a Fundação Kering pede aos homens convidados que imaginem quem eles teriam sido e que nome os pais teriam escolhido para eles, caso tivessem nascido mulheres. Às mulheres, a Kering pediu que assumissem o pronome "ela" como nome próprio para mostrarem solidariedade com as mulheres vítimas de violência.

De forma a chamar a atenção para a questão, os convidados deste projeto partilham fotografias suas no Twitter com o nome escolhido inserido na imagem. Embora seja difícil imaginar o que é viver enquanto vítima de violência, o objetivo da Fundação é alertar para o perigo que todos corremos de nos tornarmos vítimas, especialmente enquanto mulheres.

Além das personalidades já mencionadas, a Fundação Kering vai também trabalhar com influencers de todo o mundo para fazer uma série de pequenos filmes onde estes falam de como teriam sido as suas vidas caso tivessem nascido mulheres.

Apesar da luta crescente pela igualdade de género (89% da geração Z diz que as mulheres e os homens deviam ter os mesmos direitos), a violência contra mulheres e raparigas continua a ser um problema dos dias de hoje, com uma em dez raparigas entre os 15 e os 19 anos a sofrer violações durante os últimos onze meses. Apelando às gerações mais jovens, esta campanha quer mudar mentalidades, comportamentos e culturas.