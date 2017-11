A supermodelo brasileira desfilou pela última vez como Anjo da Victoria´s Secret. Quem o confirma é o site Entertainment Tonight, após entrevista à modelo.

Já circulava rumores de que este seria o último desfile Victora’s Secret de Alessandra Ambrosio, mas nem a modelo nem a marca o haviam confirmado. Foi nos bastidores do evento em Xangai que a modelo referiu numa entrevista que este seria o seu último desfile.

Alessandra Ambrosio estreou-se no Victoria’s Secret Fashion Show em 2005, com 24 anos, e logo no ano seguinte foi escolhida como modelo oficial da Pink, a linha mais jovem da marca. Ao longo dos últimos 12 anos, a modelo desfilou duas vezes com o ‘fantasy bra’ (em 2012 e 2014) e em 2011 usou as asas mais pesadas e mais caras da história da Victoria’s Secret – com 13 quilos, feitas em ouro e cobertas de pedras preciosas no valor de 250 mil dólares. Pelo meio, a modelo chegou a desfilar grávida e a apenas três meses depois de ser mãe.

De recordar que Alessandra tem dois filhos, Anja, de nove anos, e Noah, de cinco, do seu relacionamento com o empresário Jamie Mazur. Na fotogaleria em cima, recordamos os melhores momentos da modelo na passerelle da Victoria’s Secret.