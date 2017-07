Cores intensas e tecidos que variaram entre o cetim de seda, a organza e o tule, bordados delicados e croché. Depois de em 2011 Alberta Ferretti ter lançado a primeira coleção inserida no conceito demi-couture, cujas peças seguem o modelo da alta-costura, mas são vendidas em lojas ou na Internet, a Limited Edition volta a Paris com vontade de se afirmar. Esta coleção conta ainda com um serviço onde futuras noivas podem encomendar um vestido totalmente exclusivo.