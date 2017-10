O par de sapatos perfeito, frozen yogurt para o lanche e um lugar VIP num espetáculo do New York City Ballet. São estas as experiências incluídas nos quatro bilhetes que a Airbnb disponibilizou esta terça-feira e que, segundo o site de arrendamentos de curta duração, já estão esgotados. O preço de cada um dos convites é de aproximadamente €400 e já inclui o valor de um par de sapatos da linha da atriz em parceria com a Bloomingdale’s. O valor dos bilhetes será revertido para o New York City Ballet.





Já não é a primeira vez que o Airbnb vende este tipo de experiências: o seu catálogo conta com sessões de golfe com o ex-jogador de futebol americano Michael Strahan e passeios por Brooklyn com o ator Ansel Elgort, sendo que os lucros de ambas reverteram para projetos de solidariedade. Este novo projeto do Airbnb foi lançado no ano passado e se na altura estava disponível em apenas 12 cidades, neste momento existem experiências para comprar em cerca de 50, incluindo Barcelona, Havana e Tóquio.