A preocupação da Nike em criar modelos com ar circulável não é novidade. Desde 1979 que os Air Tailwind, o primeiro modelo de corrida, respirável, conquistou os adeptos da marca de desporto, não só por esta particularidade como pela leveza do modelo.





Mais tarde, com a chegada do modelo Air Max em 1987, o "ar" alastrou-se do running ao basquetebol, passando pelo training e pelo ténis, ao mesmo tempo que se tornava um produto de lifestyle desejado por todos. Trinta anos depois, a família Air Max continua a evoluir.