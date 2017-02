O frio não é um inimigo do estilo. Já não precisa de usar as peças que esconde no fundo do armário. Pode, e deve, conjugar várias peças de roupa para ter um look invejável, sem passar frio.

pub

1. Hoodies

Um dos estilos mais usados pelas It-Girls do momento, um casual chic citadino. Uma peça descontraída e bastante quente, que acaba por proteger o corpo do vento frio que, cada vez mais, se faz sentir. Torna-se num must have no armário que deve ser conjugado com uma peça clássica para um look mais cuidado.



2. Casaco sobre casaco

Tal como os Woodies, esta é uma tendência que tem vindo a ser utilizada pelas mais entendidas do mundo da moda. O truque é usar um casaco de ganga (comprido ou curto) por dentro, e um casaco oversized de pelo por fora. Podendo também optar por um bomber. Não há como falhar e ter um estilo inigualável.



3. Casacos e estolas

Duas peças que não podem viver uma sem a outra durante o Inverno. O casaco nem sempre aquece o suficiente, principalmente na zona do pescoço. Seja ele curto ou comprido, nada melhor que o combinar com uma estola, um truque infalível para andar sempre com a última tendência ao pescoço.



4. Meias

Vieram para ficar! Compridas, curtas, opacas, de renda, com desenhos ou lisas. Esta é a última moda principalmente quando usadas com aquelas sandálias lindas de verão que tem guardadas no seu armário. Use e abuse deste estilo super cool ao mesmo tempo que protege os seus pés do frio.



5. Gola alta por dentro de fatos ou vestidos

Gola alta no Inverno é sempre uma opção acertada, principalmente quando é de cores neutras. Quente e elegante. Mas existem diversas formas de as usar. Uma delas é por dentro de fatos coloridos ou vestidos. Um contraste de elegância com boa disposição nos dias escuros de Inverno.



6. Casacos de penas

Os quispos não têm que ser uma coisa aborrecida que lhe dá volume a mais. Pelo contrário. O quispo voltou a estar na berra das últimas tendências e provou que pode ser uma peça divertida e clássica, simultaneamente. Usam-se cada vez mais coloridos e maiores.



7. Camisas e coletes