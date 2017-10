Sempre foi um requisito investir numa carteira em pele, já que as alternativas acabam sempre por ser vistas como versões "baratas" da boa qualidade e aparência deste material. Apesar de Stella McCartney não utilizar pele animal e recorrer a alternativas sintéticas (e sustentáveis) há anos, nem sempre os seus pares lhe seguiram o exemplo (à exceção da Gucci que acaba de abolir por completo a pele e o pelo animais das suas coleções).

Este ano, as tendências trouxeram várias novas alternativas à clássica carteira que conhecemos. A Prada apostou no revivalismo dos seus icónicos modelos em nylon, a marca Cult Gaia invadiu os nossos feeds de Instagram com carteiras em madeira e acrílico, material que, ao lado do vime e do pelo falso, se tornou obrigatório no design de acessórios.

Resumindo, seja por razões éticas ou de estilo, escolha a sua nova it-bag para este inverno na galeria em cima!