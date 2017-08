A nova coleção da Acne Studios, inspirada nas emoções e no conceito de família, acaba de chegar às lojas. Para protagonizar a correspondente campanha, a marca sueca escolheu Kordale e Kaleb, conhecidos por mostrar a sua rotina diária com os seus filhos na sua página de Instagram.

O casal foi fotografado ao lado dos seus quatro filhos, todos vestidos com a nova coleção e fazendo jus aos princípios de design e originalidade que sempre definiram a Acne Studios. "Cada família é diferente, todos temos amor e queremos o melhor para os nossos filhos. Não há uma família ‘normal’. Todas as famílias são normais", diz o diretor criativo da marca, Jonny Johansson, em comunicado. O designer acrescentou ainda que quis captar a normalidade em imagems que "refletem apenas um cidadão sueco comum. Não muito feliz, nem muito triste. Apenas no meio".

A coleção já está à venda online e nas lojas.