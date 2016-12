pub

A geometria da linha feminina ACE dá forma ao primeiro destaque da coleção de outono-inverno 2016 da Fly London. As três peças apresentadas surgem numa conjugação de materiais entre a pele envernizada e a camurça texturada com nervuras brilhantes, as cores em destaque são o burgundy, o bronze e o preto envernizado.





Para reforçar ainda mais o lado feminino desta linha, a coleção inclui uma clutch redonda preta na mesma textura mate e brilhante.