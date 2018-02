A KICKS, insígnia portuguesa de lojas de sapatilhas, abriu hoje a 11.ª loja, desta vez no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia. Esta loja destaca-se das restantes devido ao KICKS 2.0, "um conceito de loja mais versátil com mais zonas de destaque para marcas e produtos que permitem um conjunto de serviços extra que podemos oferecer em parceria com as marcas. Esta nova abordagem de lojas permite-nos alterar o visual merchandising com mais facilidade. Hoje, a KICKS trabalha apenas calçado, mas no futuro poderemos trabalhar também têxtil e acessórios", afirma José Vieira, Business Manager KICKS, em comunicado.