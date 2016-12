O "Hang in There" decorre este domingo no Time Out Market. Boas compras e por boas causas. Saiba tudo aqui!

Time Out Market , em Lisboa, recebe já este domingo (dia 20) a primeira edição do "Hang in There" , um evento que junta marcas e figuras públicas, moda e solidariedade.

Inês Castel-Branco, Rita Pereira, Vitória Guerra, Raquel Strada, Jessica Athayde ou Cláudia Vieira são apenas alguns dos 30 nomes que se vão juntar à Máxima e a 29 outras marcas, para um dia de compras e solidariedade. A Máxima, bem como todos os participantes, vai doar 40 peças de roupa que serão vendidas durante o evento, a preços fantásticos (o valor vai dos 5 aos 75€ por peça).



As roupas doadas são vendidas e transformadas em donativos, e o valor das vendas vai inteiramente para instituições de solidariedade escolhidas pelas figuras públicas ou marcas que as doaram.



Quem passar pelo Time Out Market este domingo, entre as 9 e as 21h, poderá então encontrar excelentes peças de roupa a preços fantásticos, sabendo que 100% do valor das suas compras terá como destino uma instituição de cariz social.