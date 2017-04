‘Nevada’ surge como um escape numa sociedade focada no movimento constante.

pub

Uma clara inspiração à Serra Nevada e aos desportos a ela ligados, como o snowboard. Os próprios tons da coleção assim o indiciam. Os azuis e brancos relacionam-se com as frias montanhas e os vermelhos com o sentimento de desafio inerente aos desportos radicais.





As formas opõem-se entre o oversized/fitted, num provocante jogo entre a proteção e a forma natural do corpo.