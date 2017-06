pub

Pelo quarto ano consecutivo, a marca de joalharia Tous convida para uma festa exclusiva nos dias 7, 8 e 9 de junho. Em todas as lojas do país haverá descontos excecionais até 30% em coleções selecionadas, e pode ainda habilitar-se a ganhar uma viagem a Barcelona, um pingente e uma pulseira. Aliada a esta experiência única de compras, a marca conta com a colaboração da Sephora que disponibilizará serviços de maquilhagem.

Para saber mais, veja as imagens, acima.