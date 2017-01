pub

A T-shirt de que todos falam não podia ser mais simples, mas tem uma mensagem bem forte e que faz toda a diferença. Foi uma das criações apresentadas no desfile de primavera/verão 2017 da Dior e é atualmente uma das escolhas de eleição das celebridades, representando já uma das maiores tendências na Semana da Moda de Alta Costura, a decorrer em Paris.

A ideia partiu de Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior. Influenciada pelo crescente movimento feminista, aproveitou a onda e o entusiasmo gerais para assim deixar a sua marca na maison francesa, tirando também partido do facto de ser a primeira mulher a assumir o cargo. A frase ‘We Should All Be Feminists’ (‘Devemos Todos Ser Feministas’) gravada na t-shirt está já espalhada por todo o lado e a verdade é que nem sempre o feminismo e a moda andaram de mãos dadas, daí a importância desta nova onda que se faz sentir.

Um dos mais recentes exemplos aconteceu em Los Angeles, durante a Women’s March, onde a atriz Natalie Portman usou uma destas t-shirts. O local e a ocasião, neste caso, foram mais do que apropriados. Pouco depois deste episódio, no mesmo dia, foi a vez de Rihanna colocar uma imagem sua no Instagram vestindo a mesma t-shirt, durante a Women’s March em Nova Iorque.

Neste momento, a t-shirt é também peça de destaque em muitos dos looks que desfilam pelas ruas de Paris durante a Semana da Moda de Alta Costura. As conhecidas bloggers Chiara Ferragni e Kristina Bazan foram duas das mulheres que as envergaram, mas muitas outras convidadas dos desfiles de moda têm seguido o exemplo. Também a capa de fevereiro da revista Harper’s Bazaar alemã, com a atriz Jennifer Lawrence, faz uma expressa alusão à tão popular t-shirt.

Atualmente, são já muitas as marcas que se associam a este 'movimento', criando t-shirts e camisolas com frases semelhantes.