É já no corrente mês de abril o lançamento da nova coleção da Mango, onde a unicidade individual é o tema principal.

A Story of Uniqueness: a campanha da Mango que festeja a singularidade de cada um

Take #4

Take #3

Take #2

Take #1

pub

A campanha foi produzida por Angelo Penetta em Venice Beach (Los Angeles), onde foram fotografadas e filmadas sete personalidades distintas, com idades compreendidas entre os 20 e os 63 anos.





A sessão procurou colocar frente a frente estilos, opiniões e visões que se unem no gosto pela moda. Fazem parte do elenco os testemunhos de uma modelo, de uma professora universitária, de dois irmãos músicos, de um pai e de um filho modelos e também de Lauren Johnson, ceramista americana conhecida pela sua irreverência (que acabou por fazer parte do vídeo quando não estava previsto).





A marca espanhola celebra desta forma a importância de demonstrarmos e abraçarmos a autenticidade de cada um de nós através da moda ou de qualquer outra forma de expressão.





O styling ficou nas mãos de Aleksandra Woroniecka.