Inspire-se nos ténis-tendência deste inverno e crie os melhores looks.

NO. 21, £490, em www.net-a-porter.com

O ténis que causaram originalmente o burburinho foram as Josefinas. O novo modelo de efeito torcido anda nos pés de várias celebridades e corre o instagram.



Mas, para que haja um modelo para todos os estilos e todas as carteiras, a Máxima foi selecionar alguns além do modelo original.



Fique a conhecê-los na galeria de imagens.