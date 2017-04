pub

Nuno Gama volta, uma vez mais, a enaltecer o ser-se português. Trata-se de uma lenda com origem na crença da descendência de Jesus Cristo e num casamento com Maria Madalena. Exilados em França, acabam todos exterminados, à exceção do Infante D. Afonso Henriques, uma espécie de mensageiro divino e protegido de Egas Moniz.



Assistimos, assim, ao regresso do novo gentleman português. Destaque principal para os casacos, desta vez desconstruídos numa panóplia de detalhes de golas amovíveis. As lãs são sobrevalorizadas através do contraste com as peles e os novos e sofisticados sintéticos.