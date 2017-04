"Through Her Eyes" é o primeiro capítulo das coleções Cantê: uma aventura com três amigas passada (e inspirada) na Grécia.

pub

Foi na Grécia que a Cantê encontrou inspiração para traçar a história do próximo verão, numa verdadeira odisseia feita de cenários inspiradores onde o céu e o mar se unem, o velho e o novo se encontram. A Grécia está nos padrões da natureza, nos cortes geométricos, e nas formas originais de cada uma das peças desta coleção.





"Through her eyes" aposta em tons como o branco, o rosa vinho, laranja coral ou verde azeitona. Para além da coleção de swimwear

e da linha para crianças My First Cantê, há uma novidade nesta estação, uma linha de acessórios de praia. Com o primeiro lançamento chegam as toalhas de praia redondas que combinam com os estampados deste verão.



As peças desta primeira coleção chegam às loja da marca no Chiado dia 17 de março, às 11h, e ficam disponíveis no site à mesma hora.