Dolce&Gabanna, Chloé, Moncler e Roger Vivier.



Símbolo de sofisticação e elegância, o número 38B da Avenida da Liberdade duplica e renova o seu espaço com a inauguração de um novo piso. A Stivali integra agora as novas shop-in-shop Valentino Saint Laurent e corners personalizados das marcas Fendi

Os novos espaços autónomos nascem de um projeto inovador onde trabalharam em conjunto diferentes equipas (portuguesas, italianas, francesas), reforçando a vontade e determinação de todos em trazer novidade à cidade de Lisboa e impulsionar Portugal no roteiro de compras internacionais.





A shop-in-shop Valentino conta com a assinatura do arquiteto David Chipperfield e a shop-in-shop Saint Laurent com a assinatura e visão de Hedi Slimane, à semelhança das restantes boutiques mundiais. Os novos corners personalizados das marcas foram desenvolvidos em colaboração com as respetivas marcas.