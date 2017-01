pub

Entre o bronze e o rose gold, do prateado ao dourado. Em todas as vertentes e para todos os gostos porque tanto enriquecem uma carteira como dão o toque final a uns high heels ou fazem uns ténis marcar pela diferença.

É verão e os acessórios querem-se com a mesma alegria e a mesma vida que trazem os dias quentes. Quer-se o brilho e o glamour para as noites de descontração, quer-se a sofisticação para os dias de trabalho e quer-se a sensualidade e a elegância que qualquer festa de verão pede.