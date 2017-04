pub

A nova campanha da Fendi é inspirada na personagem Marie Antoinette, um pouco ao estilo do filme de Sofia Coppola, de 2006.

No vídeo Girl’s Secret, vemos uma série de modelos, incluindo a atriz Sigrid Bouazz, que planeiam uma saída à noite, numa referência clara às festas loucas da jovem rainha francesa. O pequeno filme foi realizado pela aclamada Rebecca Zlotowsky, a mesma realizadora do (ainda por estrear) Planetarium, com Natalie Portman e Lily-Rose Depp.

Veja a nova campanha abaixo!