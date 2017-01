pub

É sempre um dos desfiles mais aguardados da semana da moda americana, e uma marca aclamada entre os admiradores da ex-spice girl. Segundo avança o Daily Mail, a marca Victoria Beckham Ltd recebeu notificações por não fechar as contas do ano a tempo, pelo terceiro ano consecutivo. Lançada em 2008, a marca recebeu um aviso de fecho imediato pela Companies House no início de Dezembro passado. Assim, e só em caso de prova em contrário, a empresa tem ordens judiciais para fechar portas até ao início de fevereiro.



Caso a marca feche, arrasta igualmente a empresa mãe, a Beckham Brand Holdings Ltd - que também recebeu uma notificação. Esta empresa, criada com o marido David Beckham em 2014, rendeu nesse ano cerca de 51.5 milhões de libras.