A Cohibas, a marca de calçado portuguesa que chegou ao mercado há 75 anos através do negócio de família da fábrica Evereste, apostou num rebranding, após atravessar quatro gerações. Até agora, era através dos nomes Cohibas e Chibs que se apresentaram aos clientes ao longo dos últimos anos.



Agora, o mundo e a perceção das marcas mudaram muito e a Cohibas conclui que era chegado o momento de repensar o posicionamento e que era preciso encontrar um nome que espelhasse o amor e a dedicação com que produzem cada par. O nome escolhido foi Perks, que em português expressa um privilégio.





Dividida em duas linhas, que também expressam duas épocas e respectivas tendências, a Perks tem calçado para todos os gostos e estilos. A partir da desconstrução dos modelos icónicos do sapato masculino, a Perks 1942 apresenta uma elegância andrógina e intemporal. The Lady and the Stylish Man, a coleção para o próximo verão, explora os contrastes e as dualidades entre o homem e a mulher, entre o passado e o futuro. Com passagens pela irreverência das Teddy Girls nos anos 50 e pelo estilo singular dos novos Dandy’s nos 60’s, a coleção propõe a reinterpretação de referências que marcaram a história do calçado.