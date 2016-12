Chiara Ferragni ou The Blonde Salad assina uma edição limitada com Josefinas, marca de calçado Portuguesa

pub

É verdade, Chiara Ferragni, mais conhecida por The Blonde Salad, com mais de 7,4 milhões de seguidores, acaba de assinar uma edição limitada com a marca de calçado Portuguesa Josefinas. A It-Girl do momento juntou-se à marca Josefinas para criar uma edição limitada onde desenvolveu dois modelos exclusivos, que se desdobram em duas cores - beje e preto - inspirados nos mules Josefinas Cleópatra, vendidos apenas online, pelo preço de 270€