Elie Saab deu à sua coleção de alta-costura primavera/verão 2017 o nome The Birth of Light e inspirou-se no Egito. Segundo a marca este local é "como fonte de luz, inspiração e riqueza para civilizações e um guardião da memória árabe" e com esta coleção o criador presta "homenagem a uma época árabe que nos deixou uma herança cultural e artística incalculável". As musas são as mulheres das décadas de 1940 a 1960 que levaram a música árabe ao mundo a partir do Egito e até os bordados se inspiram na caligrafia árabe.