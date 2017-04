pub

Hoje em dia já nos custa imaginar o mundo da moda sem as redes sociais e os seus posts, hashtags e, claro está, celebridades. A verdade é que a maioria das marcas um pouco por todo o mundo têm conseguido solidificar-se a alcançar novos públicos com a ajuda desta nova forma de transmitir informação.

Há 10 anos atrás não era assim, mas atualmente, se queremos saber qual o último ‘It’ da moda, basta entrarmos na página oficial de Instagram de uma das bloggers mais conhecidas, como Chriara Ferragni, por exemplo, e obtemos imediatamente a resposta.

O site WWD (Women’s Wear Daily) revelou esta semana a lista das 10 marcas mais populares nas redes sociais. Os resultados foram conseguidos através da plataforma de marketing Insightpool, que durante o período de 3 meses (janeiro a abril deste ano) analisou os perfis sociais dos gigantes da indústria da moda, quer no Instagram, quer no Twitter.

Em primeiro lugar surge então, sem grandes surpresas, a Chanel (com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e mais de 12 milhões no Twitter), seguida pela Louis Vuitton.



Veja na Fotogaleria acima a lista completa do Top 10 de marcas!