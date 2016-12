pub

A coleção Cruise da Chanel, apresentada em Cuba no passado mês de Maio, chega às lojas e propõe uma silhueta de estilo boyish com uma energía sensual e juvenil. I nspirada nas cores das fachadas de Havana, está composta por múltiplas propostas terrivelmente femininas e fluídas. As saias e os vestidos com roda e estampados de cadillacs rodam e voam ao sabor da Salsa. As malhas estão bordadas com motivos vegetais, os tops e saias com riscas multicoloridas. Para acompanhar esta coleção alegre estão os sapatos derbys bicolores.

Veja mais momentos da marca através do hashtag #ChanelCruiseCuba.