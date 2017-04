pub

Ainda que já contem com mais de um século de existência, as Levi’s® 501® mantêm-se fiés às origens. Uma linha emblemática da Levi's, a série 501 é a prova de que uma só peça de roupa pode ter (e teve) um impacto significativo no estilo e na cultura, chegando a fazer história.



Criados há 140 anos como uma peça resistente e duradoura de trabalho, este jeans evoluíram para um essencial de guarda-roupa. Dos pioneiros americanos, aos rebeldes, sem esquecer os presidentes, as rock stars, os atletas, os visionários, ou os empreendedores de todo o mundo, os Levi’s® 501® são os jeans mais usados de sempre tanto por homens como por mulheres.

Na próxima primavera/verão a Levi’s® pegou nos jeans mais famosos da história e deu-lhes uma perna mais estreita. Surgem assim os novos Levi’s® 501® Skinny, o novo membro da família 501®. Sem perderem o toque heritage dos Levi’s® 501® Original, a braguilha de botões 501® e o look clássico, os novos 501® skinny foram pensados para os nossos dias e são uma versão ainda mais atual dos primeiros jeans da história.