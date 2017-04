Idealiza a silhueta (tanto feminina, como masculina) como ninguém e nesta edição não foi excepção. Miguel Vieira surpreendeu com um look (sempre) clássico mas com um jogo de contrastes.

Depois de em janeiro ter sido o primeiro criador português com marca própria a apresentar uma coleção na Semana de Moda para Homem, em Milão, Miguel Vieira volta às raízes para apresentar a coleção que idealizou para o próximo outono/inverno.

"As roupas que usamos são o reflexo de nós mesmos ou o reflexo de como os outros nos vêm nelas?" foi desta frase que partiu a inspiração para a coleção "Reflexos".