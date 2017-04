pub

Chegou finalmente a tão aguardada noite dos Óscares. Neste momento já é conhecido o outfit de Carolina Patrocínio que está ‘in loco’ na red carpet junto ao Dolby Theatre, em Los Angeles.



Nós estivemos com ela no último dia de provas do vestido escolhido para esta grande noite e são essas imagens que agora lhe mostramos em primeira mão.

Eu acho que vai ser um vestido consensual. É muito Hollywood vintage. Eu morri de amores por ele, porque tem um corte lindíssimo, acentua muito a silhueta feminina, com aquela tecnologia de corte que de facto põe as curvas nos sítios certos'.



Carolina passa também a ser a primeira portuguesa a ser vestida oficialmente pela linha Pronovias Festa. 'A linha de Festa da Pronovias nunca vestiu ninguém em Portugal. Por cá, está mais marcada pela linha de casamento. Isto é uma linha de festa de alta costura, com vestidos absolutamente inacreditáveis, muito com este traço castelhano e são vestidos muito românticos, daquilo que eu pude ver. Portanto, fico com um orgulho imenso por ser eu a quebrar essa fronteira e a partir de agora a dar a conhecer aos portugueses esta linha que acho que vai apaixonar as mulheres portuguesas', confessou-nos Carolina.



Para a construção do look, o Diretor Criativo da Pronovias , Hervé Moreau, selecionou um vestido para a Carolina usar e, tal como a própria nos revelou em entrevista, foi amor à primeira vista: 'Eu morri de amores por ele, porque tem um corte lindíssimo, acentua muito a silhueta feminina, com aquela tecnologia de corte que de facto põe as curvas nos sítios certos'.Carolina passa também a ser a primeira portuguesa a ser vestida oficialmente pela linha Pronovias Festa. 'A linha de Festa da Pronovias nunca vestiu ninguém em Portugal. Por cá, está mais marcada pela linha de casamento. Isto é uma linha de festa de alta costura, com vestidos absolutamente inacreditáveis, muito com este traço castelhano e são vestidos muito românticos, daquilo que eu pude ver. Portanto, fico com um orgulho imenso por ser eu a quebrar essa fronteira e a partir de agora a dar a conhecer aos portugueses esta linha que acho que vai apaixonar as mulheres portuguesas', confessou-nos Carolina.





As jóias escolhidas são Tous : um conjunto de brincos, anel e pulseira, três peças únicas no mundo, exclusivas do Atelier Rosa Oriol. Uma curiosidade relevante acerca das mesmas é que o valor comercial das três totaliza a quantia de 25 mil euros.





Veja a entrevista completa no vídeo abaixo e recorde toso os looks de Carolina em Los Angeles







Ficha Técnica

Produção e Styling: Gonçalo Mello

Vestido: Pronovias

Sapatos: Luís Onofre

Joias: Tous

Fotografia: Andre Chaiça

Maquilhagem por Gonçalo Mello com produtos Guerlain

Cabelos por Gonçalo Mello com @icon @newhairportugal



As sandálias pertencem à nova coleção primavera-verão 2017 do criador Luís Onofre, com detalhes em cristais Swarovski. 'Ninguém melhor do que o Luís para um calçado tão confortável e ao mesmo tempo tão moderno. Ele faz sempre tanto foco na silhueta feminina e é uma pessoa que liga tanto às mulheres sentirem-se poderosas que eu acho que não poderia ter ido melhor calçada', revelou Carolina.Veja a entrevista completa no vídeo abaixo e recorde toso os looks de Carolina em Los Angeles aqui Gonçalo MelloPronoviasLuís OnofreTousAndre Chaiçapor Gonçalo Mello com produtos Guerlainpor Gonçalo Mello com @icon @newhairportugal

Por Ângela Mata