As sapatilhas em causa são brancas e personalizadas com pregos, tachas, lantejoulas e mensagens peculiares. Até aqui tudo normal. O que está a provocar uma onda de agitação nas redes sociais é uma das mensagens em que se pode ler: I’M THIN & GORGEOUS (Eu sou magra e linda) em letras grandes.

A imagem foi postada no Instagram de Stefano Gabbana, um dos cofundadores da marca, desencadeando uma onda de comentários negativos. As respostas por parte do criativo não tardaram. Stefano Gabbana escreveu: "Pensa que é melhor ser gordo e cheio de hambúrgueres? Estúpido." Pode ler-se ainda: "Querida, prefere ser gorda e ter colesterol? Acho que você tem um problema."



A marca é assim acusada de promover a magreza.







@kawamurajumpei A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Apr 23, 2017 at 9:41pm PDT