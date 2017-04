pub

Depois da decisão de Tom Ford não apresentar as suas propostas durante a Semana da Moda de Nova Iorque, eram muitas as expectativas em torno das criações do designer.

A coleção primavera/verão 2017 foi divulgada online, através do site oficial de Tom Ford. O criador continua assim com o novo modelo direto ao consumidor: see now buy now.

Desta nova coleção constam vestidos compridos em tons metálicos, com detalhes em lantejoulas, e cinturões que ajudam a sublinhar a cintura. Veja a coleção completa na fotogaleria acima.

Por Ângela Mata