A coleção outono-inverno 2017/18 do criador é inspirada no mundo das crianças.

pub

Esta coleção de Carlos Gil reproduz estampados com motivos infantis depurados e aplicações acrílicas que se misturam com padrões geométricos. O mesmo padrão ocorre em diferentes escalas e as texturas surgem tom sobre tom, criando uma nova noção de proporção e movimento.





A inspiração loungewear ganha novamente um papel de destaque e assume o fato de treino como o must have desta estação. As calças de alfaiataria largas reinventam-se e os vestidos casuais em materiais de luxo tornam-se as peças chave deste inverno. Os casacos assumem um oversize de cintura cingida e aparecem em cores planas com grandes bolsos utilitários, reforçando o mood casual chic.





A paleta cromática revela cores tão distintas como rosa pó, amarelo olho de gato, verde água, azul crepúsculo, laranja queimado, coral e preto. Os materiais de destaque são os brocados, os veludos, os pelos volumosos, os tules delicados, os tecidos brilhantes e as caxemiras macias.