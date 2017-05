pub

Já se sabia há alguns meses que Alexa Chung se preparava para lançar uma coleção com o seu próprio nome. O secretismo tem sido quase total, mas, finalmente, e a partir de hoje temos acesso às peças que fazem parte desta coleção.

Tal como seria de esperar, cada pormenor parece ter tudo a ver com o estilo de Alexa Chung. Um estilo meio naïf, misturado com vintage e a fazer lembrar os anos 60 e 70. Da coleção fazem parte calças de ganga, camisolas, vestidos, mini-saias e algumas t-shirts com mensagens gravadas. Os preços vão desde os 85 aos 1300 euros.

Para celebrar a parceria, o site MyTheresa voltou a convidar Chung para protagonizar a segunda parte da série MyTheresa.com Tunes. No vídeo, Alexa Chung surge com uma série de peças da nova coleção, interpretando o tema do músico Mike Skinner In my head – the darker the shadow the brigther the light. O cenário escolhido para a curta-metragem foi o Castelo Lismore, na Irlanda.

A coleção está disponível para venda a partir do dia 31 de maio.