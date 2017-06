Miuccia Prada rompe com todas as regras ao criar a nova carteira Etiquette.

Etiquette é a nova e surpreendente carteira da Prada, símbolo de uma proposta de mudança no design tradicional da marca italiana.

Num olhar inicial, podemos constatar que, pela primeira vez, a famosa etiqueta azul da marca está colocada no exterior da carteira, em vez de no seu interior, como era habitual. Este novo modelo de carteira conta ainda com um extra: o interior também é na mesma tonalidade de azul da etiqueta.

De acordo com a própria marca, "a etiqueta não é um símbolo de status mas sim um destaque à identidade da marca". Etiquette conta com dois designs diferentes e está disponível em quatro cores: preto, branco, rosa e verde.