Trata-se de uma T-shirt com mensagem feminista – ‘Girl Empower’ – e que faz parte de uma parceria entre Bella Freud e a marca britânica Vestiaire Collective. Mas esta T-shirt não se fica pela mensagem. O objetivo principal é ajudar a fundação da modelo Toni Garrn, em África – a Toni Garrn Foundation.

A T-shirt é de edição limitada e apresenta um grafismo que em tudo se identifica com os desenhos de Freud. A peça está à venda, a partir de hoje, no site da Vestiaire Collective no valor de 60 euros.