O segundo cartaz que a Netflix divulgou para promover a nova temporada de Stranger Things fez parte de um momento inesperado no desfile da Louis Vuitton, em Paris. Nicolas Ghesquière, diretor criativo da marca francesa e fã assumido da série de ficção científica, apresentou na sua mais recente coleção uma T-shirt preta com o cartaz da série estampado.



A camisola com a fotografia, que inclui quatro dos cinco atores principais da série (falta Millie Bobby Brown, que desempenha o papel de Eleven), foi vestida por cima de uma blusa rosa fluida e de umas calças igualmente femininas, quase como se a modelo tivesse encontrado uma T-shirt promocional pelo caminho e decidisse usá-la, em cima da hora, para o desfile.