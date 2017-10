A nova coleção Resort da Michael Kors apresenta-nos o guarda-roupa de uma vida glamorosa passada em areais paradisíacos e festas deslumbrantes inspiradas nos anos 80 do disco e dos exageros de estilo. Os padrões florais conjugam-se com detalhes metálicos em dourado e prateado e as assimetrias pontuais marcam a exuberância desta nova mulher da marca.





De dia, vestidos num laranja vibrante e sandálias com plataformas confortáveis ganham protagonismo; quando o sol de põe, os brilhos metálicos e as transparências sensuais dos vestidos justos são ideais para uma noite de festa.