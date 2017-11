Em colaboração com a American Express e a Small Business Saturday, Alexa Chung acaba de lançar a primeira carteira desenhada por si. O acessório é de edição limitada, em xadrez azul-claro e vem celebrar o quinto aniversário da Small Business Saturday, uma iniciativa que surgiu com o objetivo de apoiar pequenos negócios locais. Alexa, que lançou a sua própria linha de moda no início deste ano, aceitou o convite porque considera a causa extremamente importante para o crescimento de pequenos projetos.

"Apoiar negócios independentes sempre foi muito importante para mim porque nasci num meio onde as compras eram feitas em pequenas lojas locais. Agora que sou adulta e tenho o meu próprio negócio, percebo o quão trabalhoso pode ser criar algo assim e fazer o projeto crescer", explicou Chung.

A carteira custa €28 e vem assinada com a inicial da it girl britânica, um A bem pronunciado no canto. "Esta é a primeira carteira que criámos enquanto marca e queria que refletisse os nossos objetivos como empresa: desenhar peças divertidas, fáceis de combinar e cool. O xadrez é um padrão que esteve presente nos meus vestidos favoritos da segunda coleção que fiz [da sua marca em nome próprio] e adoro o padrão por ser clássico, mas fresco", explicou Alexa Chung.

Para comprar a carteira e apoiar a Small Business Saturday, clique aqui.